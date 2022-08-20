مؤتمر الإخاء الاقتصادي يوصي بضرورة إيجاد شراكات استثمارية عربية

الوكيل الاخباري - أوصى مؤتمر "الإخاء الاقتصادي الريادي الأول"، في ختام فعالياته، بضرورة إيجاد شراكات استثمارية عربية، وتطوير القدرات التكنولوجية لدفع عجلة الإنتاج والتصنيع بالتعاون بين الأردن والعراق الشقيق.



وأوصى المؤتمر الذي نظمته جمعية "الإخاء الأردنية العراقية" ورعاه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بتشجيع إيجاد بيئة استثمارية بين رجال وسيدات الأعمال الأردنيين والعراقيين والعرب، ووضع خطط ذات أهداف واضحة متوسطة وطويلة المدى لزيادة الاستثمار بين الدولتين.

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