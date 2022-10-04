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الثلاثاء، 04-10-2022 04:05 م

مؤتمر المؤثرين العرب يواصل فعالياته حول الترويج السياحي

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الوكيل الإخباري - واصل ملتقى المؤثرين العرب "كلام مدينة" الذي تنظمه شركة "أومنيس" بالشراكة مع هيئة تنظيم السياحة الأردنية، فعالياته بمشاركة 500 مؤثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من كافة أنحاء الوطن العربي.

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وعقد الملتقى اليوم الثلاثاء، عددا من الجلسات الحوارية وورشات العمل بمشاركة مختصين بالسياحة، ومؤثرين يعتبرون الأكثر تخصصاً في مجال التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى.


وبحسب بيان للمنظمين، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، خلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "الترويج السياحي" بمشاركة مدير المبيعات لدى الملكية الأردنية يسار المجالي، ورئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، ومدير متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، أهمية المصداقية في المحتوى الذي يتم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي.


وأشار المجالي وعمارين الى دور صنّاع المحتوى في الوطن العربي والعالم بشكل عام، في الترويج للسياحة بطريقة مبتكرة ومختلفة وتصل بسهولة إلى المتابعين وتشجعهم على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.


واستُهلّت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى بعرض تفصيلي لأهمية المحاور التي يطرحها الملتقى، والتركيز على التعريف الحقيقي والتطبيق السليم لصناعة التأثير والترويج السياحي، والمحتوى الذي يقدمه المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي مع الخبراء والإعلام في العالم العربي.


وعلى هامش فعالية اليوم، عقدت العديد من ورشات العمل، حيث جاءت ورشة العمل الأولى بعنوان "زراعة الأفكار"، والثانية بعنوان "مقدّمة عن المحتوى الصديق للكوكب"، في حين جاءت ورشة العمل الثالثة بعنوان "مقدمة في صناعة الأفلام".

 




 

 


 

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