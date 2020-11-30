مؤتمر حكومي هــام اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، ووزير الماليّة الدكتور محمّد العسعس اليوم الاثنين مؤتمراً صحفيّاً للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ قانون الموازنة العامة ، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021م.
وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع القانونين ، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة في الموعد الدستوري، لاستكمال الإجراءات الدستوريّة بخصوصهما.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة