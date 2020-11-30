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الإثنين، 30-11-2020 07:48 ص

تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة

مؤتمر حكومي هــام اليوم

رئاسة
مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري- يعقد وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، ووزير الماليّة الدكتور محمّد العسعس اليوم الاثنين مؤتمراً صحفيّاً للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ قانون الموازنة العامة ، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021م.

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وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع القانونين ، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة في الموعد الدستوري، لاستكمال الإجراءات الدستوريّة بخصوصهما.

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