مؤتمر حكومي هــام اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، ووزير الماليّة الدكتور محمّد العسعس اليوم الاثنين مؤتمراً صحفيّاً للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ قانون الموازنة العامة ، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021م.

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وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع القانونين ، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة في الموعد الدستوري، لاستكمال الإجراءات الدستوريّة بخصوصهما.





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