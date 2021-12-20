الإثنين 20-12-2021
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الإثنين، 20-12-2021 06:46 م

مؤتمر حول اللغة العربية في مأدبا

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - نظمت مدرسة الخنساء الثانوية للبنات في مأدبا، اليوم الاثنين، مؤتمرا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار: "لغتنا وعاء ثقافتنا العربية الإسلامية"، برعاية أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى القبيلات.

وقالت القبيلات إن اللغة العربية ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وإحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، فهي تتيح الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع في الأصول والمشارب والمعتقدات.

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