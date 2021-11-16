الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

اجراءات مشددة على اقامة الاعراس في المزارع الغير مرخصة

الرجال أكثر إرتكاباً لحوادث السير من النساء بـ 6 أضعاف

تجارة الأردن: معرض دبي فرصة لتوسع نشاط الشركات الأردنية عالميا

الخلايلة: لا توجه لإغلاق المساجد في الفترة القادمة

الحكومة: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

الأردن والسويد يترأسان أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم أنروا

الداخلية :منع إقامة بيوت العزاء و الأفراح خارج الصالات المرخصة

الادارة المحلية : اغلاق أي مزرعة غير مرخصة تؤجر للمناسبات

1500 معاملة أنجزها مركز ترخيص مرج الحمام في يوم افتتاحه

مواطن يطلق النار على آخر ثم يصيب نفسه في البادية الجنوبية

الثلاثاء، 16-11-2021 07:24 ص

مؤتمر دولي لدعم الاونروا في بروكسل اليوم

اونوروا


الوكيل الإخباري - يُعقد الثلاثاء، المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في العاصمة البلجيكية بروكسل وبرئاسة مشتركة من الأردن والسويد بمشاركة 60 دولة ومنظمة دولية من بينها الولايات المتحدة، وسط معاناة الوكالة من عجز مالي متكرر وصل حاليا لأكثر من 100 مليون دولار.

اضافة اعلان


وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مشاركة نحو 60 دولة ومنظمة دولية في المؤتمر، لحشد الدعم المالي والسياسي للأونروا، وأضاف أن المؤتمر "رسالة أن المجتمع الدولي يدرك مركزية دور الوكالة، وضرورة استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين ... تقوم الوكالة بدور لا غنى عنه".


مديرة الاتصالات الاستراتيجية في أونروا والناطقة الرسمية تمارا الرفاعي، قالت لـ "المملكة"، إن المؤتمر الذي يعقد على مدار يوم واحد يسعى لتحقيق هدفين، الأول هو حشد موارد لسد الفجوة المالية لعام 2021 في ظل الحاجة إلى 100 مليون دولار للشهرين الأخيرين من العام الحالي.


أما الهدف الثاني هو حشد مبالغ مرصودة لأكثر من عام، أي تعهدات متعددة السنوات تمكن الوكالة من التخطيط لمدة 3 سنوات على سبيل المثال من دون الاقتراب من الانهيار كل عام، وفق الرفاعي.


وأكدت الرفاعي مشاركة الولايات المتحدة، من بين 45 دولة، وسيُمثل أكثر من نصف الدول على مستوى وزاري.


وأعلنت واشنطن في تموز/يوليو عن تبرع إضافي قيمته 135.8 مليون دولار للوكالة، بعد أن أعلنت في نيسان/أبريل عودة الدعم الأميركي للوكالة وقدمت بشكل مبدئي 150 مليون دولار للوكالة الأممية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5362576-1307337527-700x470

اجراءات مشددة على اقامة الاعراس في المزارع الغير مرخصة

Women-Driving600

الرجال أكثر إرتكاباً لحوادث السير من النساء بـ 6 أضعاف

b9cf03a549c1292cdef4135cb8acc737

وزير الاستثمار: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

تجارة عمان 2

تجارة الأردن: معرض دبي فرصة لتوسع نشاط الشركات الأردنية عالميا

3504625b-9e99-408f-bdd4-e5e197ade79a

الخلايلة: لا توجه لإغلاق المساجد في الفترة القادمة

6193751a2c35f

الحكومة: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

أخبار متعلقة
اكسبو

الصفدي يزور الجناح الأردني في معرض إكسبو دبي

ص

محادثات بين الصفدي ونظيره الإماراتي بشأن علاقة البلدين

الصفدي

لقاء أردني مصري قبرصي يوناني الأحد

الصفدي

وزير الخارجية يشارك في أعمال منتدى صير بني ياس

618463a24236043cd829eb8d

الصفدي: الأمم المتحدة لم توجه اتهامات للأردن بشأن خرق الأسلحة في ليبيا

صصصصصص

الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي المستجدات الإقليمية