مؤتمر دولي لدعم الاونروا في بروكسل اليوم

الوكيل الإخباري - يُعقد الثلاثاء، المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في العاصمة البلجيكية بروكسل وبرئاسة مشتركة من الأردن والسويد بمشاركة 60 دولة ومنظمة دولية من بينها الولايات المتحدة، وسط معاناة الوكالة من عجز مالي متكرر وصل حاليا لأكثر من 100 مليون دولار.

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وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مشاركة نحو 60 دولة ومنظمة دولية في المؤتمر، لحشد الدعم المالي والسياسي للأونروا، وأضاف أن المؤتمر "رسالة أن المجتمع الدولي يدرك مركزية دور الوكالة، وضرورة استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين ... تقوم الوكالة بدور لا غنى عنه".



مديرة الاتصالات الاستراتيجية في أونروا والناطقة الرسمية تمارا الرفاعي، قالت لـ "المملكة"، إن المؤتمر الذي يعقد على مدار يوم واحد يسعى لتحقيق هدفين، الأول هو حشد موارد لسد الفجوة المالية لعام 2021 في ظل الحاجة إلى 100 مليون دولار للشهرين الأخيرين من العام الحالي.



أما الهدف الثاني هو حشد مبالغ مرصودة لأكثر من عام، أي تعهدات متعددة السنوات تمكن الوكالة من التخطيط لمدة 3 سنوات على سبيل المثال من دون الاقتراب من الانهيار كل عام، وفق الرفاعي.



وأكدت الرفاعي مشاركة الولايات المتحدة، من بين 45 دولة، وسيُمثل أكثر من نصف الدول على مستوى وزاري.



وأعلنت واشنطن في تموز/يوليو عن تبرع إضافي قيمته 135.8 مليون دولار للوكالة، بعد أن أعلنت في نيسان/أبريل عودة الدعم الأميركي للوكالة وقدمت بشكل مبدئي 150 مليون دولار للوكالة الأممية.

