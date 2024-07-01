مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

الوكيل الإخباري - يعقد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "الانتخابات البرلمانية لعام 2024" عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.



ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها أهمية منظومة التحديث السياسي في تطوير العمل السياسي والبرلماني، وجهود الحكومة في دعم وإسناد عمل الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وميزات قانوني الأحزاب والانتخاب بالنسبة للشباب والمرأة، وزيادة المشاركة في تحسين مخرجات تمثيل المواطنين في الحياة السياسية والوصول إلى كتل برامجية داخل البرلمان.



ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء، إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.