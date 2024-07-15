مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

الوكيل الإخباري - يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بعنوان "بنك تنمية المدن والقرى.. إنجازات وتطلعات".

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي، الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.



ويتمحور اللقاء حول استراتيجية البنك في تطوير خدماته وبرامجه، ومشاريعه في خدمة المجتمعات المحلية والبيئة، إضافة إلى الحديث حول التعاون بين البنك والبلديات بتوفير الخبرات والخدمات الفنية، والشراكة مع القطاع الخاص لإقامة مشاريع تنموية استثمارية، والتعاون مع الجمعيات النسائية في مجالات تمكين المرأة.



ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء، إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.