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الإثنين، 16-11-2020 12:10 م

مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات حكومية جديدة اليوم

2020_07_27_05_18_47


الوكيل الإخباري - خاص يعقد وزيرا الدولة لشؤون الإعلام والصحة مؤتمرا صحفيا في دار رئاسة الوزراء، مساء اليوم الاثنين، للحديث عن آخر التطورات الوبائية في المملكة، وفق ما ذكر مصدر مطلع.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة بصدد الإعلان عن عدد المتعافين من الوباء جراء العزل المنزلي، بالإضافة إلى أعداد الإصابات عقب الانتخابات النيابية التي جرت الثلاثاء الماضي.

 

وأضاف المصدر، أن الحكومة ستتحدث عن احتمالية فرض ما يسمى بالحظر الذكي الذي يتعلق بالإغلاق الجزئي لبعض القطاعات، وتقليص ساعات التجول للمواطنين.

 


 




 

 


 

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