مؤتمر صحفي للإعلان عن قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني غداً

الوكيل الاخباري- يعقد المركز الوطني للأمن السيبراني يوم غد الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني "دوت سايبر سمت".

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وبحسب بيان للمركز اليوم الثلاثاء، ستُعقد القمة تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يومي 18و 19 أيلول المقبل.



وتهدف قمة الأردن للأمن السيبراني، التي ينظمها المركز سنويا، لتكون ملتقىً للمسؤولين وأصحاب القرار ورجال الفكر والمهتمين بقضايا الأمن السيبراني والسلامة الرقمية من القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية.



وسيتم خلالها مناقشة قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات وآليات التعاون لمواجهتها ومكافحة انتشارها، وكذلك للاطلاع على تجارب الدول وما حققته من تقدم في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية.