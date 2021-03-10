مؤتمر صحفي للكشف عن قرارات هامة اليوم

الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة ، عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، للإعلان عن إجراءات جديدة تتعلق بآلية التعامل مع جائحة كورونا .

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وكان الناطق باسم الحكومة، صخر دودين ، بين أن هنالك جملةً من القرارات سيتم الكشف عنها ، خلال الساعات القادمة، تتمثّل بزيادة ساعات الحظر الليلي، تقليص ساعات دوام الموظفين، السماح لخدمة الدليفري بالعمل خلال ساعات الحظر الليلي، إضافة إلى تقليص النسبة المسموحة للركاب في وسائل النقل الى 50٪.

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