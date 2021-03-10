الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 02:33 م

إثر جائحة كورونا

مؤتمر صحفي للكشف عن قرارات هامة اليوم

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة ، عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، للإعلان عن إجراءات جديدة تتعلق بآلية التعامل مع جائحة كورونا .

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وكان الناطق باسم الحكومة، صخر دودين ، بين أن هنالك جملةً من القرارات سيتم الكشف عنها ، خلال الساعات القادمة، تتمثّل بزيادة ساعات الحظر الليلي، تقليص ساعات دوام الموظفين، السماح لخدمة الدليفري بالعمل خلال ساعات الحظر الليلي، إضافة إلى تقليص النسبة المسموحة للركاب في وسائل النقل الى 50٪.

 

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