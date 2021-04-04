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مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 03:15 م

في رئاسة الوزراء

مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الص
أيمن الصفدي


الوكيل الإخباري - يعقد نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي اليوم مؤتمراً صحفيّاً قرابة السّاعة الثالثة والنصف في دار رئاسة الوزراء، وذلك لتوضيح الإجراءات التي تمّ اتخاذها أمس.

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وتنوّه رئاسة الوزراء إلى أنّ الدعوة لحضور المؤتمر الصحفي تقتصر على مجموعة محدودة من وسائل الإعلام، التزاماً بالبروتوكول الصحّي المتّبع بسبب تداعيات جائحة كورونا، مع التأكيد على مندوبي وسائل الإعلام التي تمّت دعوتها ضرورة حمل البطاقة التعريفيّة وإبرازها عند الدخول إلى مبنى رئاسة الوزراء.

 

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