مؤتمر طلابي بعنوان مستعدون لحاضر جديد بعد جائحة كورونا بالمزار الجنوبي

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي اليوم الثلاثاء، في مدرسة المزار الثانوية للبنات مؤتمرا طلابيا بعنوان"مستعدون لحاضر جديد بعد جائحة كورونا" بمشاركة طلبة الثانوية العامة في مدارس شبكة المزار ومؤتة وبإشراف من الدكتورة وجدان الكركي من كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة.



وقال مدير التربية الدكتور حسين الدغيمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤتمر تناول العديد من المحاور منها انخفاض مستوى الأمية الرقمية وظهور أدوار جديدة للطالب خلال التعلم عن بعد وزيادة مستوى الانطواء وانخفاض مستوى المشاركة المجتمعية ،لافتا إلى أنه جرى خلال المؤتمر مناقشة موسعة ما بين المشاركين والحضور والخروج بتوصيات هادفة نحو التحسين.

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