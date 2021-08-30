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الإثنين، 30-08-2021 08:24 م

مؤتمر علمي حول تطور الاقتصاد الأردني بجامعة العلوم والتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، فاعليات المؤتمر العلمي "تطور الاقتصاد الأردني في مئة عام" بالتعاون ما بين الجامعة ووزارة الثقافة، احتفاءً بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية.

وبين رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور منذر حدادين خلال افتتاح المؤتمر، ان مئوية الدولة الأردنية هي انجاز وطني تراكمي بقيادة هاشمية فذة، والواجب الوطني يحتم على الجامعة إبراز المسيرة الحافلة لإنجازات الهاشميين في بناء الدولة الأردنية في جميع المجالات وعلى كافة المستويات. 

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