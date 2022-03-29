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الثلاثاء، 29-03-2022 10:33 م

مؤتمر في الطفيلة التقنية حول الحضارة الأندلسية

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الوكيل الاخباري - نظمت عمادة كلية الآداب في جامعة الطفيلة التقنية اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي المحكم الثالث "الأندلس فكر وأدب وحضارة" برعاية رئيس الجامعة الدكتور عمر نواف المعايطة، بمشاركة باحثين من الجزائر، السعودية، العراق، عُمان، الإمارات، تونس، ليبيا، اليمن، المغرب، تركيا، افغانستان، بالإضافة للأردن.

واستعرض رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة الدكتور نزار الضمور نتاجات الأدباء المشاركين في المؤتمر، مشيداً بدور كافة الجهات التي أسهمت في نجاح هذا المؤتمر الرامي إلى رفعة ونهضة الأمة العربية.

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