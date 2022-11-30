مؤتمر في اليرموك حول القوانين والأخلاق الطبية

الوكيل الاخباري - افتتحت جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر بعنوان: "تطوير منهاج مبتكر للقوانين والأخلاق الطبية"، الذي يستمر لمدة يومين، تنظمه كلية الطب في الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مساد، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتورة رويدا المعايطة، والعين الدكتور يوسف القسوس، خلال الافتتاح، أن التعليم الطبي المتميز في الأردن لن يبقى متميزا إذا تقوقعنا على أنفسنا وبقينا بالأسلوب الذي تعلمنا به سابقا، لا سيما ومع التغير الحاصل في المجتمع، والتطور العلمي والتكنولوجي الهائل في كل العالم بالمجالات كافة، والتغير في وسائل التواصل الاجتماعي، والتعديل المستمر في التشريعات وخاصة القانون المدني .

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