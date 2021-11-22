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مؤتمر لمناقشة تأثير جائحة كورونا على التزام المؤسسات الصحية

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الإثنين، 22-11-2021 11:39 ص

مؤتمر لمناقشة تأثير جائحة كورونا على التزام المؤسسات الصحية

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الوكيل الإخباري- أطلق مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الاثنين، مؤتمره ومعرضه السادس بعنوان "الجودة والسلامة بين واقع الجائحة وآثارها - مستعدون لحاضر جديد"، تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني.

ويعقد المؤتمر على مدار يومين، ويبث فعالياته عبر منصة إلكترونية ويستقطب العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وصولاً إلى صناع القرار، متيحاً الاشتراك المجاني لطلبة التخصصات الطبية والصحية والإدارية والفنية ذات العلاقة بالقطاع الصحي في الأردن.

ويهدف المؤتمر إلى "مناقشة تأثير جائحة كورونا على التزام المؤسسات الصحية بمعايير الجودة والسلامة، وأثر تطبيق المؤسسات لتلك المعايير بشكل عام في قدرتها على التعامل مع الأزمة" بحسب بيان صادر عن المجلس.

ويرأس المؤتمر معين الحباشنة، المدير السابق للخدمات الطبية الملكية والعضو الفخري في مجلس إدارة اعتماد المؤسسات الصحية، ويستضيف كمتحدث رئيسي تيجال غاندي، كبيرة مسؤولي السلامة وإدارة التغيير في مؤسسة "بريس غيني" والتي تعد واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً على مستوى العالم في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وقال الحباشنة في بيان إن "هناك ضرورة دائمة لتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى وقد جاءت الأزمة لتظهر بشكل أكبر تلك الضرورة ولتوضح أثر تطبيق المؤسسات الصحية لمعايير الجودة على قدرتها في التعامل مع الجائحة".

وأضاف الحباشنة: "أن المؤتمر سيوفر فرصة للمشاركين من الأردن والمنطقة العربية والعالم لتبادل الخبرات العملية وتوثيق الدروس المستفادة للتعامل مع الأزمة وما بعدها".

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