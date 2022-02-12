الأحد 13-02-2022
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السبت، 12-02-2022 08:19 م

مؤتمر يناقش أثر الأدوار الجندرية على العنف المنزلي

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الوكيل الاخباري - عقد في عمان اليوم السبت، مؤتمر بعنوان "العلاقة ما بين الضغوط على الرجل والعنف المنزلي" بمشاركة مختصين ومهتمين.

واستعرض مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، خلال افتتاح المؤتمر الذي ينظمه المركز بالتعاون مع سفارة مملكة النرويج في عمّان، أبرز الخلاصات والنتائج التي انتهت إليها دراسة نفذها المركز حول مفهوم الذكورة والظروف التي يتعرض لها الرجال بصفتهم رجالاً، وما يولده ذلك من انعكاسات على العنف المنزلي.

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