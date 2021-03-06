مؤسسات تعلق دوامها بعد تسجيل إصابات بالفيروس - اسماء

الوكيل الاخباري -

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علقت مؤسسات رسمية دوامها ليوم الأحد المقبل بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد فيها، في ظل انتشار مجتمعي للفيروس في الأردن.وزارة النقلأعلنت وزارة النقل، السبت، عن تعليق الدوام في مبناها من صباح الأحد، والعودة للعمل صباح الاثنين.وأشارت إلى أن التعليق لغايات تعقيمه، حفاظا على سلامة المواطنين والموظفين، وتنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.وزارة الأشغالوقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها ستعلق الدوام في مديرية أشغال إربد الاحد، بعد تسجيل إصابات بالفيروس بين الموظفين.واستثنت الوزارة من تتطلب طبيعة عمله الحضور شريطة عدم إصابته بالفيروس.هيئة تنظيم النقلوقرر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، تعليق الدوام في الهيئة غدا الأحد، بعد إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا.