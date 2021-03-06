الأحد 07-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصرع 6 أشخاص جراء فيضانات غربي الجزائر

رفع أمر البقاء في المنازل بمقاطعة أوتناريو الكندية

الخارجية تكشف تفاصيل وفاة الناشط العمري بحادث سير في جنوب افريقيا

وفاة الناشط على مواقع التواصل عبود العمري بحادث سير

مؤسسات تعلق دوامها بعد تسجيل إصابات بالفيروس - اسماء

وزير الصحة البريطاني يتوقع إلغاء الإغلاق ببلاده في حزيران المقبل

مركز مكافحة الأوبئة يُحذر من التسرع في تخفيف الإجراءات

تعليق الدوام في مديرية اشغال إربد يوم غد الأحد

لبنان.. 7 جرحى بحادث دهس محتجين متعمد جنوبي بيروت

وزارة التربية : سنوقف التعليم الوجاهي اذا تطلب الامر

السبت، 06-03-2021 11:26 م

مؤسسات تعلق دوامها بعد تسجيل إصابات بالفيروس - اسماء

320216111529468556578


الوكيل الاخباري - علقت مؤسسات رسمية دوامها ليوم الأحد المقبل بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد فيها، في ظل انتشار مجتمعي للفيروس في الأردن.
اضافة اعلان

وزارة النقل

أعلنت وزارة النقل، السبت، عن تعليق الدوام في مبناها من صباح الأحد، والعودة للعمل صباح الاثنين.

وأشارت إلى أن التعليق لغايات تعقيمه، حفاظا على سلامة المواطنين والموظفين، وتنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

وزارة الأشغال

وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها ستعلق الدوام في مديرية أشغال إربد الاحد، بعد تسجيل إصابات بالفيروس بين الموظفين.

واستثنت الوزارة من تتطلب طبيعة عمله الحضور شريطة عدم إصابته بالفيروس.


هيئة تنظيم النقل

وقرر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، تعليق الدوام في الهيئة غدا الأحد، بعد إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6043f7a71bd32

الخارجية تكشف تفاصيل وفاة الناشط العمري بحادث سير في جنوب افريقيا

eeee

وفاة الناشط على مواقع التواصل عبود العمري بحادث سير

47426425-f094-4926-b9ba-14ac0ae911cd

مركز مكافحة الأوبئة يُحذر من التسرع في تخفيف الإجراءات

وزارة الداخلية

3 وزراء للداخلية في حكومة الخصاونة الاولى

32021320384814298159

تعليق الدوام في مديرية اشغال إربد يوم غد الأحد

320213214012924084552

وزارة التربية : سنوقف التعليم الوجاهي اذا تطلب الامر

أخبار متعلقة
220215231415994488709

دعوة للحكومة للاستعداد لما هو أخطر بالوضع الوبائي في الأردن

1612712532427

الأميرة غيداء تشارك في مؤتمر إعادة تعريف الوقاية من السرطان ومكافحته

220216153046679216596

توجيه حكومي صارم بعد ارتفاع اصابات كورونا

12021822159894049019

ارتفاع نسبة إيجابية فحوصات كورونا بالاردن

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تا

قعوار لـ الوكيل : خسائر قطاع القرطاسية نحو 100 مليون دينار