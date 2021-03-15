مؤسسات حكومية تعلق دوامها يوم الاثنين - اسماء

الوكيل الاخباري -

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علقت مؤسسات حكومية دوامها الاثنين، وذلك بعد رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد داخلها.وقررت وزارة العمل تعليق دوام موظفيها، الاثنين، في مقرها الرئيسي بعد تسجيل إصابة موظفين بكورونا.وقال الناطق باسم الوزارة، محمد زيود، في بيان، إن "الوزارة تعتذر عن عدم استقبال مراجعيها، بسبب إغلاق مبناها الرئيسي وتعليق دوام جميع الموظفين ليوم الاثنين فقط، بعد أن أظهرت الفحوص إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا، على أن تعود للعمل صباح الثلاثاء".من جانبه، أعلن صندوق التنمية والتشغيل، تعليق دوام موظفيه يومي الاثنين والثلاثاء، في مبناه الرئيسي في عمان، لغايات الإجراءات الوقائية بعد إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا.وتبدأ في الصندوق الاثنين، إجراءات تعقيم المبنى والمكاتب حفاظا على سلامة وصحة الموظفين والمراجعين وسيعود إلى العمل صباح الأربعاء المقبل.وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعليق الدوام في مديرية أشغال محافظة الطفيلة، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين، باستثناء من تتطلب طبيعة عمله الحضور، شريطة عدم إصابته بالفيروس.وأوضحت الوزارة في بيان، أن الدوام سيعود بالشكل الطبيعي الثلاثاء، لافتة إلى أن التعليق سيكون ليوم واحد فقط.وتوقفت وزارة المالية، عن استقبال مراجعيها في مديرية التقاعد والتعويضات الاثنين والثلاثاء، لغايات تعقيم المبنى.وبينت الوزارة، في بيان صحفي، أن مديريات الماليات في المحافظات ستقدم خدمات التقاعد للمراجعين منها كشوف الرواتب.وأشارت إلى أن استقبال المراجعين سيعود في المديرية اعتباراً من صباح الأربعاء المقبل.