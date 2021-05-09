الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز ملكي بتوفير الرعاية المناسبة للمصلين في المسجد الاقصى

الملك يبحث مع الرئيس عباس الأوضاع الخطيرة في القدس المحتلة

عودة عمل العيادات الخارجية والعمليات بمستشفى الملك المؤسس جزئيا

طيران الإمارات ستنقل الإمدادات الطبية للهند مجانا

الاستهلاكية العسكرية تعلن تخفيض أسعار 500 سلعة

مؤسسات وشركات إلى القضاء

الخارجية : الاعتداء على المصلين في القدس تصرف همجي مرفوض ومدان

الغذاء والدواء تنفذ 3931 زيارة تفتيشية منذ مطلع شهر رمضان

الإسبان يحتفلون عفويا بالشوارع برفع طوارئ كورونا

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

الأحد، 09-05-2021 02:22 م

وفق "هيئة مكافحة الفساد"

مؤسسات وشركات إلى القضاء

ح
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد


الوكيل الإخباري - أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ملفات عدة تحمل تجاوزات مالية وإدارية في عدد من المؤسسات والشركات إلى النيابة العامة.

اضافة اعلان

وأحال المجلس، تجاوزات مالية وإدارية ارتكبت في أحد الفنادق المسؤولة عن متابعة استثمارات أموال الضمان الاجتماعي خلال السنوات 2017- 2019 ، حيث بلغت خسائر الفندق جراء هذه التجاوزات ما مجموعه 555 ألفًا و 306 دنانير كما تبين أن مجموع خسائر الفندق الإجمالية وصلت إلى نحو ستة ملايين دينار.


وتمثلت بعض التجاوزات بعدم إيداع المبالغ المحصّلة من تشغيل الفندق والذمم المحصلة من أصحاب المكاتب السياحية في البنك المعتمد وإنما يتمّ الاحتفاظ بها نقدًا بالفندق بأمر من مديره التنفيذي، وقيام مشغل الفندق بتأجير ومنح تخفيضات تتراوح بين 10 و 15% وغرف مجانية لأصحاب المكاتب السياحية دون الحصول على موافقة الشركة المسؤولة عن متابعة استثمارات أموال الضمان الاجتماعي.


وقرر المجلس إحالة جملة تجاوزات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "سوق الرواق الشعبي"، حيث تبيّن أن لدى بعض شاغلي السوق عقود إيجار رمزية وبعضها عقود شفوية إضافة إلى التراخي في تحصيل الأجور المستحقة منذ إنشاء السوق وحتى عام 2019 والتي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار وعدم متابعة إساءة استعمال المستأجرين للأحمال الكهربائية مما أدى ارتفاع كلفها على السلطة وقد أدى ارتفاع هذه الأحمال إلى نشوب حريق أدت إلى إغلاق السوق.


وأحال مجلس الهيئة أيضا، ملفًا تحقيقيًا يتعلق بتلاعب في صيانة مركبات بلدية الزرقاء حيث تبيّن أن طلبات الشراء كانت بمناقصات وهمية وشكلية كما كان يتمّ استبدال المركبات المطلوب صيانتها بمركبات أخرى مما أدى إلى هدر مالي تجاوز 81.5 ألف دينار.


وعلى صعيد متصل، أحال المجلس 33 تجاوزًا ومخالفة ارتكبت في بلدية النسيم بمحافظة جرش في المجالات المالية ورخص الأبنية وأذونات الإشغال والاستملاكات ورخص المهن.


وأحال المجلس ملفا يتعلق  بموظفين وموظفات بمديرية تسجيل أراضي شمال عمان لتقصيرهم بإجراءات بيع قطعة أرض يملكها مقيم يحمل جنسية عربية  في منطقة أبو نصير بالعاصمة عمان دون علمه.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لل

الملك يبحث مع الرئيس عباس الأوضاع الخطيرة في القدس المحتلة

ممم

عودة عمل العيادات الخارجية والعمليات بمستشفى الملك المؤسس جزئيا

مؤسسة

الاستهلاكية العسكرية تعلن تخفيض أسعار 500 سلعة

وزارة الصحة3

مدير صحة البلقاء يوعز باستمرار دوام المراكز الصحية والمستشفيات خلال عطلة العيد

120211782113108436966

الخارجية : الاعتداء على المصلين في القدس تصرف همجي مرفوض ومدان

318324_36_1620557121

الغذاء والدواء تنفذ 3931 زيارة تفتيشية منذ مطلع شهر رمضان

أخبار متعلقة
ffff

إحالة تجاوزات مالية جديدة لأحد وزراء المياه إلى النيابة العامة

سله

الاستهلاكية العسكرية تعلن تخفيض أسعار 500 سلعة