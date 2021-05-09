مؤسسات وشركات إلى القضاء

الوكيل الإخباري - أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ملفات عدة تحمل تجاوزات مالية وإدارية في عدد من المؤسسات والشركات إلى النيابة العامة.

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وأحال المجلس، تجاوزات مالية وإدارية ارتكبت في أحد الفنادق المسؤولة عن متابعة استثمارات أموال الضمان الاجتماعي خلال السنوات 2017- 2019 ، حيث بلغت خسائر الفندق جراء هذه التجاوزات ما مجموعه 555 ألفًا و 306 دنانير كما تبين أن مجموع خسائر الفندق الإجمالية وصلت إلى نحو ستة ملايين دينار.



وتمثلت بعض التجاوزات بعدم إيداع المبالغ المحصّلة من تشغيل الفندق والذمم المحصلة من أصحاب المكاتب السياحية في البنك المعتمد وإنما يتمّ الاحتفاظ بها نقدًا بالفندق بأمر من مديره التنفيذي، وقيام مشغل الفندق بتأجير ومنح تخفيضات تتراوح بين 10 و 15% وغرف مجانية لأصحاب المكاتب السياحية دون الحصول على موافقة الشركة المسؤولة عن متابعة استثمارات أموال الضمان الاجتماعي.



وقرر المجلس إحالة جملة تجاوزات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "سوق الرواق الشعبي"، حيث تبيّن أن لدى بعض شاغلي السوق عقود إيجار رمزية وبعضها عقود شفوية إضافة إلى التراخي في تحصيل الأجور المستحقة منذ إنشاء السوق وحتى عام 2019 والتي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار وعدم متابعة إساءة استعمال المستأجرين للأحمال الكهربائية مما أدى ارتفاع كلفها على السلطة وقد أدى ارتفاع هذه الأحمال إلى نشوب حريق أدت إلى إغلاق السوق.



وأحال مجلس الهيئة أيضا، ملفًا تحقيقيًا يتعلق بتلاعب في صيانة مركبات بلدية الزرقاء حيث تبيّن أن طلبات الشراء كانت بمناقصات وهمية وشكلية كما كان يتمّ استبدال المركبات المطلوب صيانتها بمركبات أخرى مما أدى إلى هدر مالي تجاوز 81.5 ألف دينار.



وعلى صعيد متصل، أحال المجلس 33 تجاوزًا ومخالفة ارتكبت في بلدية النسيم بمحافظة جرش في المجالات المالية ورخص الأبنية وأذونات الإشغال والاستملاكات ورخص المهن.



وأحال المجلس ملفا يتعلق بموظفين وموظفات بمديرية تسجيل أراضي شمال عمان لتقصيرهم بإجراءات بيع قطعة أرض يملكها مقيم يحمل جنسية عربية في منطقة أبو نصير بالعاصمة عمان دون علمه.