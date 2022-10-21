الجمعة 21-10-2022
الوكيل الاخباري

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تدعو ترامب للمثول أمامها

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تنفي تشفير قنواتها في مطلع 2023

محاسنة: نسبة تخزين سد الملك طلال 25 %

النجار: علينا الاعتراف بوجود معاناة لدى المواطن

الصحة تعلن مراكز توافر مطعوم كورونا - أسماء

لا صحة لوفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب

كشف سبب إيقاف حقل الريشة للغاز عن العمل

الخصاونة: الاحتفال بذكرى الموالد النبوي دلالة على حب الرسول وتعظيم لسننه

الأردن على موعد مع أمطار غزيرة الاحد

بالفيديو.. عواصف رعدية على شواطئ العقبة

الجمعة، 21-10-2022 09:49 م

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تنفي تشفير قنواتها في مطلع 2023

312583812_5498798243566334_1611977511555554351_n


الوكيل الإخباري - نفى مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات حول تشفير قنوات التلفزيون الأردني في مطلع 2023.

اضافة اعلان


وأشار بلقر إلى أن هذه المؤسسة العريقة والوطنية تفتح أبوابها وفضاءاتها لجميع مكونات وفئات المجتمع ورؤيتها تتمثل في نقل رسالة الدولة الأردنية ومؤسساتها وأفرادها بما تحمله من إرث نوعي فيما قدمت وستقدم وستبقى قنواتها ومنصاتها في خدمة صوت الوطن وصورته للداخل والخارج ويتشارك في بنائه كما عهدتموه .


وأكد بلقر أنّ ما يتداوله البعض من تصريحات مزعومة مرفوض أخلاقيا وقانونيا ، وستتم ملاحقة أي مسيء للمؤسسة عبر القنوات القانونية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

محاسنة: نسبة تخزين سد الملك طلال 25 %

للللللللللللللل

النجار: علينا الاعتراف بوجود معاناة لدى المواطن

0Gkbwpsfg3tt1ETErdlEQMD3o2G8aBzSho7vVfag

الصحة تعلن مراكز توافر مطعوم كورونا - أسماء

حقل-الريشة-للغاز

كشف سبب إيقاف حقل الريشة للغاز عن العمل

p7JGdSPAkh6Hf2xD16XjK6H4Aof8j2a2csE56BHa

الخصاونة: الاحتفال بذكرى الموالد النبوي دلالة على حب الرسول وتعظيم لسننه

BZkQ6JA3pJnuODaEopCzYkd5tnLv7rPKuQr8aXyT

قطع حركة السير في منطقة الرويشد بسبب الرياح والغبار

أخبار متعلقة
اسماء-متاجر-حلوة-جديدة

حماية المستهلك تُحذّر: صفحات تبيع (Online) فيها خداع وتضليل للمواطن

B7eGsmzvT0MC7V58A4HQiLMSDyf57EhcOLnYRF95

حقيقة فرض ضريبة جديدة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

ثثثثثث

الملازم الحجاحجة : هكذا انقذنا ملاك من تحت أنقاض عمارة اللويبدة– فيديو

92022229958196178137

بعد رفع فوائد القروض في الأردن.. ما هو المطلوب من البنوك والمقترضين ؟

1663865681262

بلعاوي يحاضر حول الترميم الوقائي لمواقع الفسيفساء الأثرية

632c8db36ee5b

الخصاونة: الحكومة مهتمة بتعزيز مشاركة الشباب بمختلف مناحي الحياة