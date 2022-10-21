مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تنفي تشفير قنواتها في مطلع 2023

الوكيل الإخباري - نفى مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات حول تشفير قنوات التلفزيون الأردني في مطلع 2023.

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وأشار بلقر إلى أن هذه المؤسسة العريقة والوطنية تفتح أبوابها وفضاءاتها لجميع مكونات وفئات المجتمع ورؤيتها تتمثل في نقل رسالة الدولة الأردنية ومؤسساتها وأفرادها بما تحمله من إرث نوعي فيما قدمت وستقدم وستبقى قنواتها ومنصاتها في خدمة صوت الوطن وصورته للداخل والخارج ويتشارك في بنائه كما عهدتموه .



وأكد بلقر أنّ ما يتداوله البعض من تصريحات مزعومة مرفوض أخلاقيا وقانونيا ، وستتم ملاحقة أي مسيء للمؤسسة عبر القنوات القانونية .