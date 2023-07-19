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الأربعاء، 19-07-2023 12:16 م

مؤسسة الاقتصاد النسوي تساهم بتأهيل 650 سيدة في القطاع الخاص

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الوكيل الاخباري - تمكنت مؤسسة الاقتصاد النسوي من تأهيل وتمكين نحو 650 سيدة، ليحصلن على وظائف في قطاعات مختلفة بشركات خاصة، من خلال التحاقهن بعدة مشاريع تستند لأسس محددة تراعي حاجات السوق المحلي والمناطق الجغرافية ونتائج الدراسات الاقتصادية التي تجريها المؤسسة.

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وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة ميادة أبو جابر، إن المؤسسة تركز منذ تأسيسها قبل ست سنوات على التدريب المنتهي بالتوظيف، حيث تم تدريب وتوظيف نحو 650 مستفيدة من مشاريع مختلفة في 10 محافظات .


وأضافت، أن المؤسسة سعت لبناء شراكات مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية وعقد لقاءات قائمة على تغيير نظرة المجتمع نحو عمل المرأة، بهدف توفير فرص عمل للفتيات والسيدات وتقديم خدمات تدريب للمستفيدات من البرامج، سعياً لرفع قدراتهن قبل البدء في العمل، بالإضافة إلى تطوير سياسات القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل.


وبينت، أن المؤسسة دعمت مشاريع ريادية، وقدمت 13 منحة مالية لمشاريع مجتمعية ريادية في كل من إربد وشرق عمان بالتعاون مع منظمة الخطة الدولية ضمن مشروع ابتكار.


وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في محور التدريب المنتهي بالتوظيف، ودعم المشاريع الريادية، والسعي لتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن أهم ما يميز مؤسسة الاقتصاد النسوي تبنيها للنهج الشمولي الذي يرتكز على أنماط التفكير والبحث عن الأصالة في المعرفة والتعاون والتشبيك وتقديم كل ما هو نوعي وعميق ومتميز من المناهج البحثية الأخرى.

 




 

 


 

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