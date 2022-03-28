مؤسّسة التدريب المهني تستحدث مختبرا للطباعة ثلاثية الأبعاد

الوكيل الإخباري -

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قال مدير عام مؤسّسة التّدريب المهنيّ بالوكالة عمر قطيشات، الاثنين، إنّ المؤسّسة جهزت مختبرا للطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع مصنع الأفكار/ مؤسّسة ولي العهد وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في معهد تدريب مهني ماركا للذكور.وأكد قطيشات أنّ ذلك يأتي انسجاماً مع الخطة التطويرية لتحديث البرامج التدريبية وفقاً لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته بالشراكة مع كافة القطاعات التنموية المحلية والدولية.وبين أنه تم المباشرة بتجهيز المختبر فنياً، حيث تستمر هذه العملية لمدة 3 أيام، وبعدها ستقوم المؤسّسة بتدريب نخبة من المدربين في مصنع الأفكار لتأهليهم فنياً على هذه التكنولوجيا الحديثة والتي تأتي استجابة لمتطلبات القطاع الخاص ونتيجة للتطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة وغيرها، مشيراً إلى أنّه سيقتصر التدريب فيه ضمن المرحلة الأولى للعمل على متدربي المؤسّسة إلّا أنه سيتم فيما بعد توفيره للشباب الذكور والإناث أصحاب الأفكار الإبداعية من كافة محافظات المملكة ليكون حاضنة ريادة وابتكار لتطبيق أفكارهم الخلاقة وتحويلها إلى واقع يساهم في تعزيز النمو الشامل المستدام.وهذا المختبر هو الأول من نوعه في مؤسسة التدريب المهني، ويعمل على تسهيل عملية التدريب للعديد من البرامج التدريبية المعتمدة في المجال الصناعي بشكل يساهم في محاكاة العمليات الصناعية وإنتاج النماذج بأقل تكلفة وأعلى جودة باستخدام برامج التصميم الرقمي و الماسحات الضوئية و الطابعات ثلاثية الأبعاد.