مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن عن خصومات وامتيازات و برامج جديدة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أنها أتاحت لمتقاعديها خدمات إضافية تتعلق بمنحهم اسعار تفضيلية على الاقامة في عدد من الفنادق بالاضافة الى خصومات حصرية على اسعار باقي الخدمات التي تقدمها المرافق الفندقية بما يشمل ذلك خدمات الطعام والشراب.وبينت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من سعيها وتوجهاتها لتقديم خدمات وامتيازات خاصة بمتقاعديها وتندرج ضمن مجموعة من البرامج التي ستطلقها المؤسسة تباعا لتقدم امتيازات حصرية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ستعلن عنها خلال الايام والاسابيع القادمة.وأوضحت المؤسسة أن المتقاعد بإمكانه الاطلاع على جميع العروض التي وفرتها المؤسسة من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo والضغط على زاوية "خدمات المتقاعدين" والتعرف على الاسعار والخصومات التشجيعية التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع شركائها، ومن ثم التواصل مع الفنادق والمكاتب السياحة التي يرغب المتقاعد الاستفادة من خصوماتها واسعارها .وأكدت المؤسسة أن المتقاعد الذي يرغب الاستفادة من هذه الخدمات بعد الانتهاء من عملية الحجز، الدخول على حسابه الشخصي في الخدمات الالكترونية واستخراج كتاب "لمن يهمه الأمر" الذي يثبت انه متقاعد من الضمان الاجتماعي ومن ثم ابرازه لقسم الاستقبال في الفندق المعتمد أو الشركة السياحية التي يرغب بحجز رحلة سياحية من خلالها للحصول على الخصومات المتفق عليها.وأضافت أنها ستعلن خلال الأيام القادمة عن برامج جديدة للخصومات التي سيتم تقديمها لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.