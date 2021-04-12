مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن عن صرف سلف بدون فوائد

الوكيل الاخباري -

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أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة أن الحزمة الجديدة في برنامج تمكين اقتصادي 2 ستشمل أكثر من 200 ألف متقاعد والاستفادة منها مرتبطة بالتسجيل على منصة تلقى لقاح كورونا.وأضاف رحاحلة في تصريحات صحفية: نحو 300 ألف شخص مرشح للاستفادة من التوسع في برنامج تمكين اقتصادي 2″.وأشار إلى أن الحزمة ستشمل المتقاعدين الذين لا تزيد رواتبهم التقاعدية عن 700 دينار شهريا، وأن سلفة المتقاعدين مقدارها 120% من صافي الراتب التقاعدي بحد أعلى 200 دينار تسدد على 18شهر بدون ترتيب اية فوائد”.