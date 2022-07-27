مؤسسة الضمان الاجتماعي تلتقي المواطنين وجمهورها في إربد والسلط

الوكيل الإخباري - تنفذ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يومي الأربعاء والخميس، المرحلة الثانية من أيامها الميدانية ضمن خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" لتلتقي المواطنين وجمهورها في مدينتي اربد والسلط، إضافة إلى منطقة وسط البلد في العاصمة عمّان.

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وقالت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، إن الأيام الميدانية تبدأ من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء، حيث ستوفر محطات توعوية يُشرف عليها عدد من موظفي المؤسسة والجهات المشاركة لاستقبال المواطنين وجمهور المؤسسة وإجابتهم عن كافة استفساراتهم حول الضمان الاجتماعي بما فيها أهمية الاشتراك الاختياري وكافة المواضيع التأمينية الأخرى في الضمان الاجتماعي.



ويجيب الموظفون أيضا عن احتساب الرواتب التقاعدية، إضافة إلى الخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين وتحديث بياناتهم وخدمة (Daman Pay) لتسديد الاشتراكات وخدمة آيبانك وبرنامج رعاية للسرطان، حيث أكد المؤسسة أنها مستمرة لتغطية باقي المحافظات خلال الأسابيع المقبلة.



وأكدت المؤسسة على أنها ستتواجد في مدينة إربد في ثلاثُ مناطق وهي؛ ستي سنتر، دوار مدينة الحسن الرياضية، وشارع الثلاثين وشارع الهاشمي، فيما ستتواجد في مدينة السلط في موقعين وهما (منطقة ساحة عقبة بن نافع بجانب المركز الثقافي، ووادِ الأكراد في شارع وادِ الأكراد، إضافة إلى توفير محطة توعوية في العاصمة عمان بمنطقة وسط البلد شارع الملك فيصل ليوم الخميس فقط.

