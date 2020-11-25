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الأربعاء، 25-11-2020 05:01 م

مؤسسة الضمان الاجتماعي توقع مذكرة تفاهم لدعم المرأة

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الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة صداقة (نحو بيئة آمنة للمرأة) مذكرة تفاهم في مجال دعم وجود المرأة في سوق العمل، وذلك لما تشكّله خدمة الحضانات من أهمية في مساندة المرأة العاملة وتذليل العقبات أمامها للمضي قدماً في سوق العمل.
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وتتضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين تبادل المعلومات والدراسات حول برامج الحماية الاجتماعية التي تتعلق بتوفير دعم للأمهات العاملات عبر برنامج رعاية الطفل في دور الحضانة وبرنامج المساهمة في الكلف التشغيلية لدور الحضانة للمساهمة في تخفيض نسبة خروج النساء من سوق العمل خلال فترة رعاية الأطفال، إضافة إلى التعاون بين الفريقين لغايات تفعيل تطبيق برنامج المساهمة في الكلف التشغيلية لدور الحضانة الوارد في نظام برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة.

وأكدت مذكرة التفاهم على ضرورة التنسيق المشترك لدعم جهود ونشاطات مؤسسة صداقة وذلك من خلال عقد الورش والندوات الارشادية من قبل المختصين في مؤسسة الضمان الاجتماعي لتوعية النساء العاملات وضمان بقائهن في سوق العمل أطول فترة ممكنة الى حين وصولهن الى سن التقاعد. إضافة إلى مشاركة مؤسسة صداقة بالتوعية المجتمعية والإعلامية وكسب التأييد والترويج بين الجهات المعنية وأصحاب العلاقة (الأمهات العاملات، أصحاب العمل، أصحاب الحضانات) حول نظام برامج الحماية الاجتماعية وأهمية استمرار العمل بعد الإنجاب وعدم اللجوء الى التقاعد المبكر.  

 




 

 


 

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