الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

مؤسسة الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

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الأحد، 05-09-2021 09:13 م

مؤسسة الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

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الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة المؤمن عليهم وجمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية تحت مسمى (الضمان الاجتماعي الأردني) والذي يوفّر مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة بكل سهولة ويسر.

وبينت المؤسسة أن تحديث تطبيقها على الهاتف الذكي يأتي في ضوء التغذية الراجعة التي وردتها من جمهورها ليتناسب مع مختلف الإصدارات المتوفرة على هواتفهم الخلوية بما في ذلك سرعة فتح التطبيق والتنقل بين الخدمات المتوفرة عليه بسهولة وسرعة عالية، بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية جديدة.

وأوضحت المؤسسة أن آلية تحديث التطبيق أو تحميله تتم من خلال الدخول على متجر التطبيقات (app store) أو (google store) واختيار تطبيق (الضمان الاجتماعي الأردني) والضغط على خيار التحميل أو التحديث.

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