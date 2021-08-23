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الإثنين، 23-08-2021 03:50 م

مؤسسة الضمان تفتتح مكتب خدمات في الأغوار الجنوبية

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الوكيل الاخباري - افتتحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، مكتب خدمات تابعا لها في بلدية الأغوار الجنوبية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وسرعة إنجاز معاملاتهم.

وأشاد متصرف الأغوار الجنوبية عاطف البطوش، بهذه الخطوة التي ستسهم بشكل فعال في تقديم خدمات المؤسسة لأبناء الأغوار الجنوبية، والتخفيف من معاناة مراجعة مديرية الضمان الاجتماعي في الكرك.

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