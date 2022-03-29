مؤسسة المتقاعدين العسكريين تحذر منتسبيها

الوكيل الاخباري - أوضحت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في بيان اليوم الثلاثاء أن إدارة المؤسسة وفروعها المنتشرة بكافة محافظات المملكة هي الجهة الوحيدة والحصرية المخولة بالتعامل مع المتقاعدين العسكريين، بما يخص الخدمات التي تقدمها المؤسسة.



وتشمل الخدمات، القروض الشخصية، قروض السيارات، قروض المحفظة الاقراضية، بيع الأجهزة الكهربائية والتي تتم من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة www.esarsv.com او مكاتبها المنتشرة في كافة المحافظات.



ونبهت المؤسسة إلى أن تنفيذ اي من هذه المعاملات خارج نطاق المؤسسة ومكاتبها من خلال أفراد او مؤسسات عبر إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدعي انها تابعة للمؤسسة وتقدم تسهيلات لهم، تعتبر غير قانونية ولا تتحمل المؤسسة اية تبعات لها.



ولفت البيان الى ان هذه الإجراءات جاءت حرصا من المؤسسة على منتسبيها ،لافتا البيان إلى أن المؤسسة تحتفظ بحق الملاحقة القانونية لكل من يثبت اشتراكه بها.

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