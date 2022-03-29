الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

نداء من الخارجية الأميركية لرعاياها في أوكرانيا

أجواء لطيفة الحرارة اليوم

انطلاق فعاليات معسكر مواهب الطلبة المميزين في إربد

اطلاق حملة جامعتي بيتي في آل البيت

وفاة شاب بحادث دهس في اربد

مؤسسة المتقاعدين العسكريين تحذر منتسبيها

مؤتمر في الطفيلة التقنية حول الحضارة الأندلسية

حملة نظافة شاملة في مدينة عجلون

الامن العام : وفاتان بحادث ضاغطة

الثلاثاء، 29-03-2022 10:42 م

مؤسسة المتقاعدين العسكريين تحذر منتسبيها

12202128205419128887612


الوكيل الاخباري - أوضحت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في بيان اليوم الثلاثاء أن إدارة المؤسسة وفروعها المنتشرة بكافة محافظات المملكة هي الجهة الوحيدة والحصرية المخولة بالتعامل مع المتقاعدين العسكريين، بما يخص الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وتشمل الخدمات، القروض الشخصية، قروض السيارات، قروض المحفظة الاقراضية، بيع الأجهزة الكهربائية والتي تتم من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة www.esarsv.com او مكاتبها المنتشرة في كافة المحافظات.

ونبهت المؤسسة إلى أن تنفيذ اي من هذه المعاملات خارج نطاق المؤسسة ومكاتبها من خلال أفراد او مؤسسات عبر إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدعي انها تابعة للمؤسسة وتقدم تسهيلات لهم، تعتبر غير قانونية ولا تتحمل المؤسسة اية تبعات لها.

ولفت البيان الى ان هذه الإجراءات جاءت حرصا من المؤسسة على منتسبيها ،لافتا البيان إلى أن المؤسسة تحتفظ بحق الملاحقة القانونية لكل من يثبت اشتراكه بها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202229173616162389895

انطلاق فعاليات معسكر مواهب الطلبة المميزين في إربد

320222719334697302815

اطلاق حملة جامعتي بيتي في آل البيت

3202215114820679566936

مؤتمر في الطفيلة التقنية حول الحضارة الأندلسية

3202226175644135455267

حملة نظافة شاملة في مدينة عجلون

ffff

إربد : ودق للفنون تحتفل بالمناسبات الوطنية

w

العجلوني : مديونية البلقاء التطبيقية 20 مليون دينار

أخبار متعلقة
32022310104252633987

البدء باستقبال طلبات التظلمات لبرنامج الدعم النقدي الموحد

main_image623f4f2947f1d

المتقاعدين العسكريين تسير بعثة عمرة

e

الشوبكي يلتقي رئيس وأعضاء المرصد الوطني الأردني لحقوق الإنسان

وزارة الزراعة

مذكرتا تفاهم بين الزراعة والجمعية الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين

wwww

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة الرابعة والخمسين

gggggg

مدير عام المتقاعدين العسكريين يلتقي متقاعدي محافظة المفرق