مؤسسة ضمان الودائع تحتفل بزفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - احتفلت مؤسسة ضمان الودائع بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة خالد آل سيف.

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ورفع مدير عام المؤسسة معتز ربور، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف، وللعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية، أسمى آيات التهنئة والتبريك الممتزجة بمشاعر الفرح والبهجة والسرور، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا.



وعبّر العاملون في المؤسسة عن سعادتهم بهذه المناسبة، متمنّياً لسموّه والآنسة رجوة حياة سعيدة وأياماً جميلة ملؤها الخير والبهجة والمسرّات.



وأعربت المؤسسة عن فخرها بأمير الأردن وقدوة شبابه، الفارس الهاشمي، سند وطنه وأمّته، الذي يسير على خطى عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني.

