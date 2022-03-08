مؤسسة ولي العهد: أولوية 2022 تعزيز العمل في المحافظات

الوكيل الإخباري -

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أعلنت مؤسسة ولي العهد أن أولويّة عملها للعام الحالي 2022 هي تعزيز العمل في المحافظات، مبينة أنه وتنفيذاً لهذا التوجّه تم افتتاح مكتب للمؤسسة في محافظة معان، يهدف إلى تعزيز التواصل مع الشباب والشابات في إقليم الجنوب.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة اليوم الثلاثاء، في مقرّها بمجمع الملك الحسين للأعمال، سلّط الضوء على إنجازات عمل المؤسسة والمبادرات والبرامج التابعة لها للعام 2021، وخطط عملها للعام الحالي، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحليّة والعربيّة، وعدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة المهندس غسان نقل في كلمة خلال المؤتمر، إن الشباب والشابات يشكّلون جل اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذي أكّد في أكثر مناسبة أهميّة دور الشباب والشابات في تشكيل المستقبل.وأضاف نقل، أنه تم تأسيس مؤسسة ولي العهد في العام 2015 بهدف الإشراف على تنفيذ رؤية سمو ولي العهد في دعم وتطوير قدرات الشباب والشابات في الأردن، برؤية عمل شباب قادر لأردن طموح واستراتيجيّة عمل تضم ثلاثة محاور، هي الجاهزيّة للعمل، والريادة، القيادة، والمواطنة.وأوضح أن المؤسسة تعمل على تعزيز التواصل مع الشباب والشابات في محافظات المملكة كافة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات وبرامج، يتم العمل عليها بأسلوب علمي، وتبقى تحت مظلّة المؤسسة لفترة، ومن ثم يتم العمل على مأسستها مع المؤسسات الوطنيّة، لضمان استمراريّة عملها وتحقيق أفضل النتائج.و قالت المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، إن المجتمع الأردني مجتمع شاب وأغلبية سكانه من هذه الفئة الهامة، التي تُشكل محور أعمال واهتمام المؤسسة، حيث تشرف مؤسسة ولي العهد على تنفيذ 12 مبادرة وبرنامجا تغطي مختلف القطاعات.وأعلنت منكو أن عدد الشباب والشابات الذين تم الوصول إليهم ضمن محور عمل الجاهزيّة للعمل والريادة في العام 2021 بلغ أكثر من 590 ألفا، في حين بلغ عدد الشباب والشابات ضمن محور عمل القيادة أكثر من 870 ألفا، وفي محور عمل المواطنة، بلغ عدد الشباب والشابات الذين تم الوصول إليهم في العام ذاته أكثر من 100 ألف وذلك في جميع محافظات المملكة.وعن أعمال المؤسسة في إقليم الجنوب وتحديداً محافظة معان، أوضحت منكو أن المؤسسة تعاونت مع مجموعة كبيرة من شركاء العمل، وتمكّنت من الوصول الى حوالي 6 آلاف شاب وشابة خلال الفترة ما بين أيلول وكانون الأول 2021.