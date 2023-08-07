مؤسسة ولي العهد تعلن تخريج الفوج الثاني من برنامج "خطى الحسين"

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

أعلنت مؤسسة ولي العهد، الاثنين، عن تخريج الفوج الثاني من برنامج خطى الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد المندرج ضمن محور القيادة، أحد محاور استراتيجيّة عملها، والذي ضم 45 شابا وشابة من مختلف المحافظات.وتخلل الحفل، الذي جرى في نادي الملك الحسين، عدد من الفقرات واستعراض قصص نجاح لخريجي البرنامج، بحضور شباب وشابات إلى جانب موجهّين وشركاء وداعمين.وبرنامج خطى الحسين هو برنامج وطني وريادي متخصص، يحمل رؤية تقدميّة في بناء القيادات الشبابية، ويهدف إلى ترسيخ مدرسة فكرية جديدة للقيادة بين الشباب والشابات من مختلف محافظات المملكة في الفئة العمريّة (18-25 سنة)، من خلال تنمية مهارات القيادة لدى الشباب وإدماجهم بشبكات ومسارات متخصصة بهدف إثراء عملية التنمية الشاملة في الأردن.ويعمل البرنامج على عدة مسارات تبدأ بمرحلة التدريب على المهارات القيادية، ومن ثم التوجيه، والتدريب المعرفي، والتدريب العملي، والتطوع، وأخيراً مرحلة التحدي التي يتخللها التعريف بأهم القضايا الوطنيّة وتحديد أولويات فرق العمل واقتراح حلول لتلك التحديات.وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، غسان إيليا نقل، "تركز فلسفة عملنا في المؤسسة على بناء قدرات الشباب والشابات من المحافظات كافة، وتوفير الفرص لهم بشكل عادل بما يحقق رؤية المؤسسة "شباب قادر لأردن طموح".وبيّن نقل "بدأنا عملنا في مؤسسة ولي العهد على تصميم هذا البرنامج قبل عامين، وأخذنا بمشورة خبراء محليين ودوليين، ودرسنا أفضل البرامج العالمية للقيادة ونحن نعتبر "خطى الحسين" منظومة وطنية حديثة ورائدة لإبراز القياديين الشباب، ويتعاون معنا في هذه المهمة أكثر من 150 خبيرا وخبيرة وشخصية وطنية وشريكا ومؤثرا وموجها لإنتاج النقلة الفكرية لهؤلاء الشباب والشابات سنوياً في أردننا الغالي".