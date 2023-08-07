الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

وسائل الحرب الإلكترونية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في كورسك

الولايات المتحدة تتوقع زيارة وزير الخارجية الصيني

تنويه هام لمرضى السكري

توضيح هام من التربية بشأن التوجيهي

مكافحة المخدرات تواصل ملاحقة تجار المخدرات وضرب أوكارهم في عدة محافظات

انقطاع ضخ المياه عن مناطق في المملكة- أسماء

مؤسسة ولي العهد تعلن تخريج الفوج الثاني من برنامج "خطى الحسين"

أبو عمارة : ثلث طلاب المملكة في المدارس الخاصة

العبدلي يستضيف مهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الرابعة

جمعية البيئة وإقليم البترا ينفذان حملة بيئية تطوعية

الإثنين، 07-08-2023 11:33 م

مؤسسة ولي العهد تعلن تخريج الفوج الثاني من برنامج "خطى الحسين"

64d14e67d5cfc


الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة ولي العهد، الاثنين، عن تخريج الفوج الثاني من برنامج خطى الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد المندرج ضمن محور القيادة، أحد محاور استراتيجيّة عملها، والذي ضم 45 شابا وشابة من مختلف المحافظات.اضافة اعلان


وتخلل الحفل، الذي جرى في نادي الملك الحسين، عدد من الفقرات واستعراض قصص نجاح لخريجي البرنامج، بحضور شباب وشابات إلى جانب موجهّين وشركاء وداعمين.

وبرنامج خطى الحسين هو برنامج وطني وريادي متخصص، يحمل رؤية تقدميّة في بناء القيادات الشبابية، ويهدف إلى ترسيخ مدرسة فكرية جديدة للقيادة بين الشباب والشابات من مختلف محافظات المملكة في الفئة العمريّة (18-25 سنة)، من خلال تنمية مهارات القيادة لدى الشباب وإدماجهم بشبكات ومسارات متخصصة بهدف إثراء عملية التنمية الشاملة في الأردن.

ويعمل البرنامج على عدة مسارات تبدأ بمرحلة التدريب على المهارات القيادية، ومن ثم التوجيه، والتدريب المعرفي، والتدريب العملي، والتطوع، وأخيراً مرحلة التحدي التي يتخللها التعريف بأهم القضايا الوطنيّة وتحديد أولويات فرق العمل واقتراح حلول لتلك التحديات.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، غسان إيليا نقل، "تركز فلسفة عملنا في المؤسسة على بناء قدرات الشباب والشابات من المحافظات كافة، وتوفير الفرص لهم بشكل عادل بما يحقق رؤية المؤسسة "شباب قادر لأردن طموح".

وبيّن نقل "بدأنا عملنا في مؤسسة ولي العهد على تصميم هذا البرنامج قبل عامين، وأخذنا بمشورة خبراء محليين ودوليين، ودرسنا أفضل البرامج العالمية للقيادة ونحن نعتبر "خطى الحسين" منظومة وطنية حديثة ورائدة لإبراز القياديين الشباب، ويتعاون معنا في هذه المهمة أكثر من 150 خبيرا وخبيرة وشخصية وطنية وشريكا ومؤثرا وموجها لإنتاج النقلة الفكرية لهؤلاء الشباب والشابات سنوياً في أردننا الغالي".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8801_1_1629361413

توضيح هام من التربية بشأن التوجيهي

503967

مكافحة المخدرات تواصل ملاحقة تجار المخدرات وضرب أوكارهم في عدة محافظات

eeecf8a7815120fcde9170974d8b9a23

انقطاع ضخ المياه عن مناطق في المملكة- أسماء

rrr

مؤسسة ولي العهد تعلن تخريج الفوج الثاني من برنامج "خطى الحسين"

eee

أبو عمارة : ثلث طلاب المملكة في المدارس الخاصة

tttt

العبدلي يستضيف مهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الرابعة

أخبار متعلقة
rrr

مؤسسة ولي العهد تعلن تخريج الفوج الثاني من برنامج "خطى الحسين"

64ca5d2ae0cc9

شكاوى من شح وسائل النقل العام المؤدية لمهرجان جرش

777

جائزة ولي العهد تخصص احتفالا لتكريم الأفراد والمؤسسات الداعمين للعمل التطوعي

64c0ba9e5aace

انطلاق فعاليات مهرجان جرش اليوم

1682416982069

ورشة تعريفية بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

image (64)

ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين للعمل التطوعي - أسماء