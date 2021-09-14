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الثلاثاء، 14-09-2021 03:21 م

مؤسسة ولي العهد تنظم جلسة حوارية في محافظة معان

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الوكيل الاخباري - نظمت مؤسسة ولي العهد، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية مع الشباب والشابات في محافظة معان حملت عنوان: "حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والاقتصادي ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن".

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، الذي شارك في الجلسة الحوارية، إن التحول الرقمي يوفر محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن. 

وأكد حرص الحكومة على تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة والتي تحرص من خلالها على توفير فرص تدريب للشباب الأردني لتطوير المهارات الرقمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية . 

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