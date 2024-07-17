مؤسسة ولي العهد والمستقلة للانتخاب تختتمان سلسلة جلسات تعريفية بقانون الانتخاب

الوكيل الاخباري - اختتمت مؤسسة ولي العهد، بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب، أخيرا، سلسلة جلسات تعريفية سلّطت الضوء على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية ضمن أنشطة برنامج "أنا أشارك" المنفذ من قبل الهيئة المستقلة وبالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسة ولي العهد.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الجلسات جاءت بهدف رفع وعي الشباب والشابات بقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، وتعزيز دورهم في المشاركة السياسيّة.