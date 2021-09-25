مؤشرات إيجابية بشأن الوضع الوبائي في المملكة

الوكيل الإخباري - ما زالت الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا تشهد ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي، حيث أنها لم تتعدَ 3.32% ، إلا أن معدل الفحوصات الإيجابية ما زال مستقرا، ما يمكن اعتباره مؤشرا إيجابيا بشأن تحسن الوضع الوبائي في المملكة .

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ووفق بيانات وزارة الصحة فقد شهدت أعداد الإدخال اليومية إلى المستشفيات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي ، الأمر الذي يعتبر مؤشرا إيجابيا آخرا .

كما وما زالت أعداد وفيات كورونا مستقرة ، بالرغم من ارتفاع أعداد مصابي الفيروس الذين يتلقون العلاج في المستشفيات .

وتستمر حملات التطعيم في المراكز المنتشرة بالمملكة من أجل رفع وتيرة الإقبال على اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية.