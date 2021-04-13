مؤشرات إيجابية لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا

الوكيل الإخباري - مؤشرات إيجابية لكبح جماح وباء كورونا ، في المملكة ، على ضوء الموجز الإعلامي الصادر من رئاسة الوزراء، أمس الإثنين ، حيث أشار - الموجز - إلى أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في المملكة وصلت إلى 90.2%، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء حتى يوم أمس الإثنين 604,044 حالة.

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وخلال قراءة "الوكيل الإخباري" ، لأرقام الإصابات النشطة ، فإن هنالك انخفاضا في حالات كورونا النشطة في المملكة ، حيث بلغت حتى يوم أمس الإثنين 57,401.



وسجلت يوم أمس الإثنين 82 وفاة و3565 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 669,300 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 7855 وفاة.

وفي حال تحسّن الوضع الوبائي الراهن ، فإن الحكومة ، ستعيد النظر بالعديد من القرارات والإجراءات الصارمة ، على وقع المطالب الشعبية،بعودة الحياة تدريجيا في المملكة، وفق المنحنى الوبائي.