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الأحد، 11-04-2021 01:10 م

مؤشرات بانخفاض أسعار الخضراوات خلال شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - خاص - أكد مدير السوق المركزي أنس محادين على ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق الشعبية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

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وبيّن محادين، اليوم الأحد، لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر البندورة ارتفع خلال الفترة الحالية، مشيراً أن الأسعار ستستقر بعد انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.


ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء بكميات كبيرة و الاكتفاء بالحاجة، قائلاً " الكميات متوفرة وكافية ".


وكان قد اشتكى عدد من المواطنين لـ " الوكيل الإخباري " بشأن ارتفاع سعر الخضراوات الأساسية منها ( البندورة والخيار والليمون ) خلال يوم أمس السبت واليوم الأحد في الأسواق المحلية.


 




 

 


 

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