مؤشرات سلبية قد تعيد العمل بالقرارات الصارمة نتيجة كورونا

الوكيل الإخباري - على ضوء ما أعلنت عنه وزارة الصحة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة ، يوم أمس الأربعاء ، حول ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية ، والتي ارتفعت إلى (2.63%) وذلك بعد اجراء (22740) فحصا مخبريا، مقارنة بـ (2.58%) أول أمس الثلاثاء‘ فإن العمل بأمر الدفاع والالتزام به ، ضرورة ماسّة لتجنّب انتكاسة جديدة ، وعدم العودة إلى العمل بالقرارات الحكومية الصارمة ، بعد انفراجها، للسيطرة على جائحة كورونا .

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كما وأشار استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة ، في تصريحات صحفية سابقة ، إلى أن بعض المعطيات تشير إلى احتمالية ارتفاع عدد الاصابات أو نسب الفحوصات الايجابية، وذلك نتيجة التجمعات أو عدم الالتزام باجراءات السلامة العامة.

الأمر يتطلب العمل بتكاتف مع الحكومة في سبيل الخروج من أزمة الوباء التي باتت ثقل كاهل الأردنيين، خاصة نتيجة لتراجع الوضع المعيشي لهم ، حيث الإغلاقات التي تسبّبت بعدم مقدرة الكثيرين على تسديد التزاماتهم.

التحذيرات الحكومية ، شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الأردنيين ، على وقع الوفيات التي تشهدها المملكة جرّاء الفيروس ، والتحذيرات في ثناياها العودة إلى الحظر الشامل الجمعة ، والقرارات الصارمة ، في حال التراخي بالالتزام بالإجراءات الوقائية ، وارتفاع ملموس في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس .

عدا على أن نسبة الدخول إلى المستشفيات ، يتم الأخذ بها بعين الاعتبار ، لاتخاذ القرارات الصارمة .