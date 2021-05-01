مؤشرات على الغاء الحظر الليلي بالاردن وهكذا سيكون حظر التجول بالعيد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان

اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين ان الحكومة تستعد لاعلان جملة من الاجراءات التخفيفية منتصف الشهر الحالي وصولا الى صيف آمن نهاية شهر تموز القادم .فيما انخفضت نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم الى اقل من 8% ، لأول مرة منذ بدء موجة كورونا الثانية في الأردن.واكدت وزارة الصحة على ان مؤشر نسبة الايجابية في الفحوصات مهم جدا وتسعى الحكومة لخفضه حتى يصل الى 5% وهي النسبة التي سيتم الغاء جميع اشكال حظر التجول عند الوصول اليها .مصدر حكومي اكد أن عدم العودة للإجراءات الصارمة والحظر الشامل يعتمد على وعي المواطنين والتزامهم، والتقيد بالإجراءات الصحية.واشار في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان تعديل الاجراءات الحكومية الاخيرة بعد عيد الفطر السعيد يعتمد على تطورات الوضع الوبائي بالمملكة .وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين أن عطلة عيد الفطر يسري عليها الحظر الجزئي مع السماح بالذهاب الى الصلاة سيراً على الاقدام في صلوات الفجر والمغرب والعشاءوفي وقت سابق اكد دودين، إن الاجراءات التي اعلنتها الحكومة مؤخراً ستمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وايام عيد الفطر السعيد .