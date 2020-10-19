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الإثنين، 19-10-2020 01:30 ص

مؤشرات يستبشر بها الاردنيون كورونا وترقب لقرارات هامة خلال ايام

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهدت الحالة الوبائية خلال الايام الثلاث الماضية تحسنا ملحوظا بعد ان كانت في مرحلة متقدمة من الخطورة حيث تخطت عدد الاصابات اليومية بكورونا في المملكة خلال الاسبوع الماضي حاجز 2000 اصابة لعدة ايام .

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الا ان عدد الاصابات اليومية تراجع بشكل ملحوظ حيث سجلت المملكة امس 1520 اصابة والسبت الماضي سجلت المملكة 1505 اصابات اما الجمعة فقد سجلت المملكة 1539 اصابة بكورونا .

 

ومقارنة بهذه الارقام كانت المملكة قد سجلت الخميس الماضي 2459 اصابة بفيروس كورونا حيث استبشر المواطنون بهذا الانخفاض بعدد الاصابات .

 

مسؤول ملف كورونا في المملكة الدكتور وائل هياجنة تحدث عن مرحلة مفصلية للتعامل مع كورونا مشيرا الى ان الايام القادمة ستشهد قرارات حاسمة للحد من انتشار كورونا . 

 

ويترقب المواطنون من جهة عدد اصابات كورونا في المملكة بعد تراجعها على مدى 3 ايام ومن جهة اخرى قرارات لجنة الاوبئة في المرحلة القادمة . 


 




 

 


 

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