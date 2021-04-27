مؤشر صحي يدعو للمزيد من الحذر وصولا الى صيف آمن في الاردن

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهدت المملكة امس ارتفاعا بعدد اصابات كورونا مقارنة بأول امس مما يؤشر على عدم ثبات تحسن المنحنى الوبائي الامر الذي يستوجب الحذر الشديد .

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ووفق احصائية عدد اصابات كورونا امس والتي تخطت حاجز الـ 2300 اصابة بكورونا يعود التنبيه من جديد الى ان خطر الوباء لا يزال قائما مما يدعو الى عدم التراخي بتطبيق الاجراءات الحكومية وخاصة لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي .

ووجهت الحكومة في اكثر من تصريح رسالة الى المواطنين بضرورة الحفاظ على وسائل السلامة العامة اضافة الى التوجه الى اخذ المطاعيم ضد كورونا تجنبا لحدوث موجة ثالثة للفيروس ربما تكون اقوى مما قبلها .