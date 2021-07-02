مؤشر ملموس للتخلص من الحظر الليلي

الوكيل الإخباري - أُعطيت 8605 جرعات جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال 24 ساعة في الأردن وفق بيانات وزارة الصحة الجمعة.

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وتوزعت الجرعات الجديدة على 6384 جرعة أولى، و2221 جرعة ثانية.

ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة في الأردن منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي إلى 3.916223 ملايين جرعة، منها 2.495153 مليون جرعة أولى، فيما تلقى 1.421070 مليون شخص جرعتي اللقاح.



ووصل عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح إلى 3.247248 ملايين شخص.

وما زال الأردنيون يبادرون بالتسجيل للمنصة ، من أجل تلقي اللقاح ، للوصول إلى صيف آمن ، من أجل الوصول إلى المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية ، حيث يندرج من خلالها التخلص من الحظر الليلي ، وذلك في شهر أيلول القادم (9)، الأمر الذي يتمنّاه المواطنون .