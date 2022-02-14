مئات الممرضين يعتصمون لرفع علاوة العمل الإضافي - فيديو

الوكيل الإخباري - نفذ المئات من الممرضين في مختلف أنحاء المملكة، اعتصاماً دعت إليه نقابتهم، اليوم الاثنين، رفضاً لقيمة علاوة العمل الاضافي الحالية والمطالبة برفعها لتصبح ٣٥% من الراتب الإجمالي.



وقال مشاركون في الإعتصام، إن هذا المطلب يأتي ليكون الممرضين أسوة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين.



وأكدوا أنهم رفعوا العديد من المطالبات لوزارة الصحة بشأن رفع العلاوة إلا أنه لم يكون هناك أي رد أو استجابة، موضحين أن طلباتهم قوبلت بالتجاهل.



وبينوا أن نقابة الممرضين قررت سلسلة من الإجراءات التصعيدية اذا لم يتم الاستجابة لهم.

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