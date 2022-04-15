الجمعة 15-04-2022
الوكيل الاخباري

الملكة تنشر أول صورة للملك بعد إجراء العملية الجراحية

العثور على جثة شخص متوفياً داخل مقبرة في عمان

أكثر من 60 الف دينار تبرعات لوقفية خير الأردن منذ بداية رمضان

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى العمير وآل حمزة وأبو خوصة

الحسين للسرطان: 80 مريضاً ينتظرون زكاة الأموال للسير بإجراءات العلاج

الملك يتلقى اتصالاً من الشيخ تميم

زكاة الفطر .. وقتها ومقدارها في الأردن

الامن يحقق بإصابة شخص بعيار ناري في معان

مهرجان مركزي حاشد في غزة نصرة للأقصى

موعد أول أيام عيد الفطر فلكيا

الجمعة، 15-04-2022 06:19 م

مئات المواطنين يشاركون في أول أيام ليالي القلعة الرمضانية

1650034289497


الوكيل الإخباري - شارك المئات من المواطنين أمس الخميس، في أول أيام فعاليات ليالي القلعة الرمضانية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب.

اضافة اعلان


وتشتمل فعاليات ليالي القلعة التي تستمر خلال الفترة من 14 ولغاية 30 من شهر نيسان الحالي، وتبدأ من الساعة 9 مساءً إلى 1 بعد منتصف الليل، على عروض ترفيهية مختلفة، ومسرحيات كوميدية ومسرحيات للأطفال، والموشحات الدينية، وبازارات تديرها جمعيات محلية.


ويتضمن برنامج فعاليات "ليالي القلعة" اليوم الجمعة، العديد من الأنشطة، أبرزها مسرحية العصا السحرية للأطفال من تقديم الفنان منيب القضاة، وعروض الحكواتي العمو كريم للفنان أحمد الصمادي، وعروض الموشحات الدينية التي تؤديها فرقة أبو رستم للتراث الشعبي، إلى جانب العروض الترفيهية والبهلوانية المتنوعة.


وسيكون دخول الأطفال لموقع إقامة الفعاليات مجانا، وسيتم استيفاء رسوم رمزية تقدر بثلاثة دنانير على الشخص البالغ، شاملة العصائر الرمضانية وبعض الأطعمة الخفيفة كالذرة والبطاطا.


وكانت الحكومة، أطلقت أخيرا حملة "رمضانيات" التي تتولاها وزارات الشباب، والسياحة والآثار، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، حيث تتضمن إقامة فعاليات رياضية وثقافية وسياحية واجتماعية خلال شهر رمضان المبارك في جميع محافظات المملكة، لإعادة أحياء الطقوس الرمضانية في المجتمع، وبث الروح الإيجابية، وأجواء الفرح والتسلية بين الشباب والأطفال، والعائلات وجميع الفئات العمرية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تتتت

الملكة تنشر أول صورة للملك بعد إجراء العملية الجراحية

420227132258684491028

أكثر من 60 الف دينار تبرعات لوقفية خير الأردن منذ بداية رمضان

4202214175059587952065

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى العمير وآل حمزة وأبو خوصة

-285061409

الحسين للسرطان: 80 مريضاً ينتظرون زكاة الأموال للسير بإجراءات العلاج

6037995785923d2830189d190032661

الملك يتلقى اتصالاً من الشيخ تميم

2021_5_6_1_23_5_497

زكاة الفطر .. وقتها ومقدارها في الأردن

أخبار متعلقة
90698

الأمانة تتلف 6500 لتر من العصائر الرمضانية

Image1_520199171836206354985

مصدر يرجح تحديد دوام الموظفين في رمضان خلال أيام

8ec932bdd25b6f228cb63e029a6ff29b

التنمية للمواطنين: تبرعوا للجهات المرخصة

52021211900461725387

المركزي: تعطيل البنوك الثلاثاء المقبل

وزارة التنمية الاجتماعية

التنمية: طرود غذائية للأسر العفيفة خلال رمضان

0L5A1485 - Copy

استقطاب الاستثمارات بمقدمة برامج مرشحي البلديات الكبرى