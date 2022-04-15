مئات المواطنين يشاركون في أول أيام ليالي القلعة الرمضانية

الوكيل الإخباري - شارك المئات من المواطنين أمس الخميس، في أول أيام فعاليات ليالي القلعة الرمضانية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب.

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وتشتمل فعاليات ليالي القلعة التي تستمر خلال الفترة من 14 ولغاية 30 من شهر نيسان الحالي، وتبدأ من الساعة 9 مساءً إلى 1 بعد منتصف الليل، على عروض ترفيهية مختلفة، ومسرحيات كوميدية ومسرحيات للأطفال، والموشحات الدينية، وبازارات تديرها جمعيات محلية.



ويتضمن برنامج فعاليات "ليالي القلعة" اليوم الجمعة، العديد من الأنشطة، أبرزها مسرحية العصا السحرية للأطفال من تقديم الفنان منيب القضاة، وعروض الحكواتي العمو كريم للفنان أحمد الصمادي، وعروض الموشحات الدينية التي تؤديها فرقة أبو رستم للتراث الشعبي، إلى جانب العروض الترفيهية والبهلوانية المتنوعة.



وسيكون دخول الأطفال لموقع إقامة الفعاليات مجانا، وسيتم استيفاء رسوم رمزية تقدر بثلاثة دنانير على الشخص البالغ، شاملة العصائر الرمضانية وبعض الأطعمة الخفيفة كالذرة والبطاطا.



وكانت الحكومة، أطلقت أخيرا حملة "رمضانيات" التي تتولاها وزارات الشباب، والسياحة والآثار، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، حيث تتضمن إقامة فعاليات رياضية وثقافية وسياحية واجتماعية خلال شهر رمضان المبارك في جميع محافظات المملكة، لإعادة أحياء الطقوس الرمضانية في المجتمع، وبث الروح الإيجابية، وأجواء الفرح والتسلية بين الشباب والأطفال، والعائلات وجميع الفئات العمرية.

