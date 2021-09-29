الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

مادبا.. أعضاء مجلس المحافظة المعيّنون يؤدون القسم القانوني

إصابة شخصين في مشاجرة جماعية بعمان

الجامعة العربية : إصدار لجمع التشريعات الصحية العربية

بدء فعاليات ملتقى جرش النقدي

العراق: مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم إرهابي

الضمور يتفقد وحدة مكافحة التسول

الصحة : 95% من إصابات كورونا المسجلة في الأردن من المتحور الهندي

نجوم الدراما العربية يشكون همومها من عمان (صور)

مها العلي: حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا يبلغ 100 مليون دينار

الكسبي يبحث مع رئيس ديوان الخدمة المدنية دراسة عبء العمل لغايات الفائض

الأربعاء، 29-09-2021 12:58 ص

مادبا.. أعضاء مجلس المحافظة المعيّنون يؤدون القسم القانوني

f


الوكيل الاخباري - أدى اعضاء مجلس محافظة مادبا المعيّنون القسم القانوني امام المحافظ علي الماضي ليباشروا عملهم وفق الاختصاصات المنصوص عليها في القانون.

وأدى القسم كل من: رئيس المجلس مساعد المحافظ صفوان المبيضين ومتصرف لواء ذيبان احمد الزبون، ومدعي عام محكمة البلدية، ونائب رئيس البلدية سميح الشخانبة وعضو مجلس الإعمار عماد الرضاونة، وعضو اتحاد المزارعين مشعل العرامين وعضو غرفة التجارة محمود الطرمان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Jerash_01

بدء فعاليات ملتقى جرش النقدي

وزارة-التنمية-الاجتماعية-أرشيفية-680x430-1

الضمور يتفقد وحدة مكافحة التسول

كورونا 6

الصحة : 95% من إصابات كورونا المسجلة في الأردن من المتحور الهندي

bb70e3fb-885d-49a0-9a5d-0ea2ff61e18f

نجوم الدراما العربية يشكون همومها من عمان (صور)

fff

مها العلي: حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا يبلغ 100 مليون دينار

w

الكسبي يبحث مع رئيس ديوان الخدمة المدنية دراسة عبء العمل لغايات الفائض

أخبار متعلقة
مستشفى النديم

مستشفى النديم يجري أول عملية منظار للركبة

w

توقيع اتفاقية بين المياه والوكالة الأميركية لتأهيل شبكات مياه الطفيلة

resize

بلدية مأدبا تنفذ حملة تطوعية تحت شعار بسواعدنا

9

إطالة فترة مكوث السائح مطلب أساسي في مادبا

وزارة الصحة

الصحة تعلن عن اسماء مراكز فحص كورونا الجمعة

920211121253317809354

وزير الاعلام يكشف عن قرارات واجراءات حكومية