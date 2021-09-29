مادبا.. أعضاء مجلس المحافظة المعيّنون يؤدون القسم القانوني

الوكيل الاخباري - أدى اعضاء مجلس محافظة مادبا المعيّنون القسم القانوني امام المحافظ علي الماضي ليباشروا عملهم وفق الاختصاصات المنصوص عليها في القانون.



وأدى القسم كل من: رئيس المجلس مساعد المحافظ صفوان المبيضين ومتصرف لواء ذيبان احمد الزبون، ومدعي عام محكمة البلدية، ونائب رئيس البلدية سميح الشخانبة وعضو مجلس الإعمار عماد الرضاونة، وعضو اتحاد المزارعين مشعل العرامين وعضو غرفة التجارة محمود الطرمان.

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