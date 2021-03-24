الأربعاء 24-03-2021
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الأربعاء، 24-03-2021 12:07 ص

مادبا: اختتام فعاليات مبادرة تمكين المرأة

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الوكيل الاخباري - اختتمت في ملتقى لب الثقافي الثلاثاء، فعاليات مبادرة تمكين المرأة أمنياً التي نُظّمت بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة مادبا.
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وقال أمين سر الملتقى عبدالحفيظ الهروط خلال حفل التخريج الذي رعاه محافظ مادبا علي الماضي، إن الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات مبادرة المرأة الآمنة والتي جاءت تنفيذا لمشروع الأسرة الآمنة الذي ابتكرته الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة مادبا وتم تنفيذ المرحلة الثالثة تحت مسمى تمكين المرأة أمنياً بالتعاون مع مديرية الثقافه وبإشراف ملتقى لب الثقافي في مركز شابات لب بمحافظة مادبا.

 




 

 


 

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