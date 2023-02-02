مادبا: حلقة نقاشية لمراجعة نصوص نظام حماية المبلغين والشهود بقضايا الفساد

الوكيل الاخباري - نظم مركز الشفافية الأردني بالتعاون مع محافظة مادبا، اليوم الخميس، حلقة نقاشية عقدت بمديرية ثقافة مادبا، بعنوان تعزيز نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية.



وأكد نائب محافظ مادبا الدكتور زياد القطارنة، أهمية الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المبلغين عن قضايا الفساد؛ للكشف عنها والحد من هذه الظاهرة، مسترشداً بأقوال جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة حماية المبلغين وتشجيع المواطنين على القيام بدورهم في التبليغ عن قضايا الفساد.

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