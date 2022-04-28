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الخميس، 28-04-2022 01:33 ص

مادبا : مجتهد الأردن يقيم مأدبة افطار جماعي للأيتام

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الوكيل الاخباري - أقام فريق مجتهد-الأردن مأدبة افطار جماعي للأيتام وعائلاتهم بمدينة الأمير هاشم الرياضية بالتعاون مع صندوق لجنة الزكاة والشرطة المجتمعية بحضور مدير التنمية الاجتماعية عمر الربطة وعدد من المسؤولين.

وقالت ياسمين الهاشم من مبادرة جهد إن هذه الفعالية تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للمبادرة في محافظة مادبا وترسيخا لمبدأ بث روح المودة والتكافل بين مكونات المجتمع المحلي.

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