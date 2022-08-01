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مادبا: ندوة توعوية بعنوان ثقافة الفرح مسؤولية الجميع

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الإثنين، 01-08-2022 02:44 م

مادبا: ندوة توعوية بعنوان ثقافة الفرح مسؤولية الجميع

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الوكيل الاخباري- نظمت مديرية شرطة محافظة مادبا/ الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن اليوم الاثنين، ندوة توعوية بعنوان "ثقافة الفرح مسؤولية الجميع" للحد من إطلاق العيارات النارية، وتشكيل المواكب باستخدام المركبات.

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وقال مدير شرطة محافظة مادبا العميد هزاع الطورة، الذي رعى الندوة، إن مديرية الأمن العام أطلقت العديد من الحملات والمبادرات الوطنية لمحاربة إطلاق العيارات النارية، والتي ما زالت مستمرة رغم كل التحذيرات التي تطلقها الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية، وكأن الفرح لا يكتمل إلا بإطلاقها.

 

وشدد الطورة على عدم التهاون مع مطلقي العيارات النارية، لافتا إلى أن مديرية الأمن العام، قامت بجهود كبيرة في مختلف الاتجاهات لمواجهة هذا السلوك السلبي، وبدأت بخطة عمل فعلية وحازمة بالتعاون مع الحكام الإداريين.


وقال مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد إن إطلاق العيارات النارية يعتبر وباء وآفة خطيرة، لأن الرصاص المتطاير والمرتد على الأرض يأخذ سرعة الرصاصة وقت الإطلاق، وقد يتسبب بالأذى أو الوفاة.


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